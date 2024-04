Exoneração na Santa Casa pode ter motivações políticas, refere Edmundo Martinho

Ouvido pela Antena 1,. Garante ainda que os resultados seriam visíveis a médio prazo, para combater a quebra de receitas da instituição.O PS já pediu uma audição urgente da provedora da Santa Casa e também da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para explicar esta decisão do Governo.

A Iniciativa Liberal quer ouvir no Parlamento "com caráter de urgência" a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre o atual ao "quadro financeiro" da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a "necessidade de uma profunda reestruturação" da instituição.