Explosão mortal no Campo Militar de Santa Margarida sob investigação

. Os três militares haviam sido transportados para o Hospital de Abrantes. Já, para onde foram levados de helicóptero.O Exército expressou ontem profundo pesar pela morte do militar vitimado por uma “explosão inopinada”., declarou este ramo das Forças Armadas num terceiro comunicado sobre os acontecimentos no Campo de Santa Margarida, em Constância, no distrito de Santarém.

Num primeiro momento, o Exército deu conta da abertura de um processo de averiguações após uma “explosão inadvertida”, cerca das 16h40 de quinta-feira, em Santa Margarida. Numa segunda comunicação, disse tratar-se de uma “explosão inopinada”.



A operação decorreu no âmbito do “Planeamento e Gestão das Áreas de Instrução, Infraestruturas de Tiro e de Treino do Campo Militar de Santa Margarida” e”.O presidente da República afirmou que tenciona visitar os militares feridos logo que seja possível.Em declarações à RTP,. Enfatizou ainda que esta era uma equipa “muito especializada e muito competente”.que estava marcada para esta sexta-feira, ao início da tarde.“Este é um momento de pesar para o Exército português e para as Forças Armadas portuguesas, não é o melhor momento para uma reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional”, vincou o presidente.

