Falta de vacinas leva a alterar estratégia de vacinação

Uma nova estratégia devido a falta de vacinas: a norma atualizada da Direção Geral da Saúde relativa à vacina da Pfizer/Biontech vai permitir aumentar o ritmo de vacinação de imediato, mesmo com as reduções das entregas por parte farmacêuticas.



Serão sobretudo idosos com mais de 80 anos. As autoridades de saúde estão a dar preferência às vacinas da Pfizer/Biontech e da Moderna para este grupo etário.



A da Astrazeneca não está aconselhada a pessoas com 65 anos ou mais pela DGS.



Portugal já contratou a compra de 38 milhões de doses.