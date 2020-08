Fazer férias cá dentro tem sido a regra deste verão

A zona do estuário do Sado, em Setúbal, continua a atrair turistas portugueses que usam o "ferry" para um dia de praia em Tróia. Pelo contrário, a pandemia afastou os hóspedes do parque de campismo do Outão, onde agora sobra espaço para tendas e caravanas.