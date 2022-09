Fernando Araújo confirmado como diretor-executivo do SNS

“O Governo, através do ministro da Saúde, dirigiu ao senhor professor doutor Fernando Araújo um convite para que ele venha a ser nomeado como primeiro diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde, e é com muita satisfação que posso anunciar que aceitou esse convite”, estando a nomeação para um “futuro próximo”, adiantou em conferência de imprensa Manuel Pizarro.







O ministro reconhece em Fernando Araújo “uma personalidade bem conhecida dos portugueses, nomeadamente no setor da Saúde”, possuindo “todas as condições para dar ao SNS um aporte em matéria de gestão que todos reconhecemos ser muito necessário”.





O ministro anunciou ainda que, após uma proposta de Fernando Araújo, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde vai estar sediada no Porto, o que está em linha com "a intenção descentralizadora do Governo". A Direção Executiva do SNS "estará em plenitude de funções a partir do dia 1 de janeiro", após a entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2023.







O anuncio foi feito no mesmo dia em que foi publicado em Diário da República o diploma do Governo que regulamenta a direção executiva, a nova entidade prevista no novo Estatuto do SNS promulgado pelo presidente da República no início de agosto.

Fernando Araújo disse ter sido com “enorme honra” que recebeu o convite do ministro da Saúde para presidir à Direção Executiva do SNS. “E aceitei com um sentimento de dever, na defesa intransigente do nosso SNS, dos seus profissionais e dos utentes”, acrescentou.







A direção executiva do SNS, que entra em funções a 1 de outubro, vai coordenar toda a resposta assistencial do SNS, assegurando o seu funcionamento em rede, e passa a gerir também a rede nacional de cuidados continuados integrados e da rede de cuidados paliativos, até agora da responsabilidade das administrações regionais de saúde.







Na conferência de imprensa desta sexta-feira, Manuel Pizarro confirmou ainda que, segundo o decreto que institucionaliza a Direção Executiva do SNS, “as administrações regionais de saúde deixam de ter quaisquer funções relativas à operação da prestação de cuidados”, que passará a estar concentrada na nova Direção Executiva.