Festas em Segurança. PSP soma 102 detenções nas estradas em segunda fase

Em 285 detenções levadas a cabo “em todo o território nacional”, a PSP efetuou 102 por presumíveis crimes rodoviários e, destas, 65 “por condução em estado de embriaguez”. É o que indica o balanço da segunda fase da Operação Polícia Sempre Presente – Festas em Segurança avançado esta terça-feira pela força de segurança.



“Das detenções efetuadas destacamos 102 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente 65 por condução em estado de embriaguez, 30 por falta de habilitação legal para conduzir e sete por outros crimes rodoviários”, lê-se no comunicado da Polícia de Segurança Pública. “Nas últimas 72 horas, na área de responsabilidade da PSP, foram registados 378 acidentes, dos quais resultaram 115 feridos (oito feridos graves e 107 feridos ligeiros) e, lamentavelmente, duas vítimas mortais”.





“Foram detidos 11 indivíduos por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e 19 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 14.779 doses individuais”, acrescenta a polícia.



Em três dias, foram igualmente apreendidas “armas de fogo, dez armas brancas, oito munições e duas outras armas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das nove detenções efetuadas por posse de arma proibida. Foram ainda apreendidos 326 artigos de pirotecnia”.



A PSP fiscalizou 3.452 condutores e controlou 4.627 viaturas por radar, tendo detetado “905 infrações à legislação rodoviária”. O comunicado destaca 106 infrações por falta de inspeção, 49 por excesso de velocidade, 48 por falta de seguro, 24 por condução sob influência do álcool, 19 por uso indevido do telemóvel e quatro por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou dos sistemas de retenção para crianças.



A Polícia de Segurança Pública renova o apelo aos condutores “para que conduzam em segurança, adaptando a sua condução às condições meteorológicas e ao estado do piso e que não adotem comportamentos que possam diminuir as suas capacidades, designadamente condução em excesso de velocidade ou sob o efeito do álcool, ou que sejam suscetíveis de causar distrações, como o uso do telemóvel durante a condução”.



Apela também “a que moderem a velocidade, especialmente em zonas de grande concentração de pessoas, como é o caso de zonas comerciais, e ainda na aproximação de passadeiras”.



“Aconselhamos também, a todas as pessoas que pretendem efetuar longas viagens para se reunir com as suas famílias, a planear as mesmas com antecedência, fazendo as devidas pausas durante o itinerário”, conclui.