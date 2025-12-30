GNR detém 105 condutores com excesso de álcool em três dias

Em três dias da segunda fase da Operação Natal e Ano Novo, a Guarda Nacional Republicana fiscalizou 25.759 condutores. Cento e sessenta e quatro seguiam ao volante com excesso de álcool no sangue. Os números divulgados na manhã desta terça-feira referem quatro mortos, 13 feridos em estado grave e 159 ligeiros.



Entre os 25.759 condutores fiscalizados pela GNR, “105 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l”. Foram também detidas “49 pessoas por conduzirem sem habilitação legal”. O balanço provisório da terceira fase da Operação Natal e Ano Novo – “Ano Novo em segurança” - cobre o período entre as 0h00 do passado sábado e as 23h59 de segunda-feira.



A Guarda destaca, num conjunto de 3.986 contraordenações rodoviárias que detetou, 726 por excesso de velocidade; 59 excessos de álcool, 103 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças, 82 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 513 por falta de inspeção e 169 por falta de seguro de responsabilidade civil.



A GNR recorda, por último, que vai “continuar a priorizar a fiscalização” de situações de condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade, utilização indevida do telemóvel, utilização correta do cinto de segurança e do SRC, falta de inspeção periódica obrigatória, falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e execução incorreta de ultrapassagens, mudanças de direção e cedências de passagem.