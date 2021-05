Festejos do Sporting. PSP fez três detenções e identificou 30 pessoas

Num esclarecimento enviado esta quarta-feira às redações, a Polícia de Segurança Pública (PSP) esclarece que foram detidos três cidadãos durante a operação de policiamento dos festejos. Foram ainda identificadas 30 pessoas “por motivos diversos” e apreendidos 63 artefactos pirotécnicos.





Durante a noite, à medida que o jogo decorria no Estádio de Alvalade e já depois da partida, vários adeptos arremessaram garrafas de vidro, pedras e petardos contra a polícia. Quatro polícias e um canídeo policial sofreram ferimentos ligeiros.





De igual forma, devido ao arremesso de objetos perigosos mas também ao “uso da força pública”, resultaram “ferimentos em diversos cidadãos”. A PSP não precisa um número de feridos, mas adianta que “foram prontamente assistidos no local os feridos que foram identificados como tal”.





Num texto dividido em 20 pontos, a PSP aborda vários momentos da noite de festejos. Logo a partir das 21h18 “verificaram-se comportamentos desordeiros e hostis por parte de alguns adeptos (…) relativamente aos Polícias que se encontravam de serviço” nas imediações do Estádio José de Alvalade, o que obrigou “ao uso da força pública, incluindo disparos com projéteis menos letais”.





Neste contexto, “foi necessário reforçar o dispositivo policial para conter as desordens verificadas que consistiram, nomeadamente, no arremesso, na direção dos Polícias, de diversos objetos perigosos, incluindo garrafas de vidro, pedras e artefactos pirotécnicos”, objetos que também atingiram outros cidadãos presentes no local.





Mesmo neste cenário de desordem, a PSP decidiu manter o desfile do autocarro panorâmico com a equipa de Alvalade, tal como estava previsto, isto “depois de ponderar os impactos negativos na ordem e tranquilidade públicas, resultantes da sua anulação”, refere o esclarecimento.





No momento do referido desfile da equipa, que se iniciou já de madrugada, a PSP mobilizou “um forte dispositivo policial motorizado e apeado, adequado face aos acontecimentos anteriormente referidos e ao elevado número de cidadãos que circulavam e permaneciam ao longo do extenso itinerário do desfile”, sobretudo na rotunda do Marquês de Pombal, local habitual para festejos desportivos.





A Polícia de Segurança Pública explica que o local onde se concentraram os festejos tinha “um perímetro de grades metálicas destinado a conter o elevado número de adeptos que ali se concentrou e a assegurar a integridade das faixas de circulação rodoviária”.

”, comportamentos que se agravaram com a aproximação da comitiva leonina ao local, acrescenta a PSP.





Também na rotunda do Marquês, tal como nas imediações do estádio, foram registados “comportamentos hostis e desordeiros por parte de alguns adeptos”, nomeadamente contra os próprios polícias que integravam o dispositivo policial.





Mais uma vez, foram arremessados “objetos perigosos” contra as forças de segurança “, incluindo garrafas de vidro, pedras e artefactos pirotécnicos”. E de novo, a polícia foi obrigada “ao uso da força pública, incluindo disparos com projéteis menos letais, para fazer cessar aquelas condutas perigosas”.





A PSP regista e assinala ainda o comportamento de outros adeptos “que insistentemente tentaram fazer cessar comportamentos desordeiros e hostis de outros adeptos, incluindo a reposição reiterada de grades metálicas entretanto derrubadas”.





Agradece, por fim, aos polícias envolvidos pelo “elevado profissionalismo, abnegação e espírito de missão”, salientando uma operação de policiamento complexa e “de risco”.





“A PSP apela a que todos os cidadãos comemorem todos os eventos de forma cívica, responsável e em respeito pelas normas de prevenção da propagação da pandemia por Covid-19”, conclui a nota.