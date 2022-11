FLUL. Diretor considera ocupação "inaceitável" e diz que algumas exigências "nunca" deverão ser aceites

“Durante a semana passada a faculdade foi objeto de ações, descritas como de ocupação, por alguns ativistas ambientais (parte dos quais nossos estudantes)”, começa por ler-se na circular que Miguel Tamen fez chegar a professores, estudantes e funcionários da faculdade.O diretor refere que as ações desses ativistas perturbaram deliberadamente a realização de aulas e avaliações,da FLUL.“Durante essa semana falámos muitas vezes com os ocupantes; nunca nos recusámos a fazê-lo. As conversas foram sempre inconclusivas, tendo em conta aquilo que nos era exigido; e os ocupantes recusaram-se a considerar sair antes de todas as suas exigências serem atendidas”, explicou o responsável.frisa Tamen, acrescentando que “não podemos nem devemos, enquanto universidade, ser porta-vozes de quaisquer causas”.O diretor justifica esta posição com os argumentos de que “toda a gente que faz parte da nossa comunidade possa na sua vida pública ser porta-voz das causas que entender, possa organizar os eventos que entender, e assinar os abaixo-assinados que entender”.“A Faculdade, coexistência, e livre-circulação; e eu concordo completamente com estas ideias”, afirma.

Há exigências que a faculdade “nunca” deverá satisfazer, defende diretor

Miguel Tamen explica, na circular, as principais exigências dos ativistas, dividindo-as em três grupos. O primeiro é o das exigências que não compete à faculdade satisfazer, como a demissão de um ministro ou a redução da utilização de combustíveis fósseis no país.O segundo grupo é o das, como o aumento de casas de banho sem género marcado.Por fim, o grupo das, defende o diretor, dando como exemplos “o despedimento de professores suspeitos de assédio sem procedimento legal devido,; a criação de unidades curriculares com conteúdos pré-determinados; ou a tomada pública de uma posição favorável às suas exigências pelo diretor da faculdade”.Tamen refere que, na última sexta-feira, pediu à Polícia que retirasse os ocupantes das instalações da FLUL, pedido que “tem apenas três ou quatro precedentes na nossa escola nos últimos cinquenta anos”.“Escuso porém de lembrar que há uma diferença substancial, e bem-vinda, entre a polícia num Estado de direito e a polícia numa ditadura”, acrescenta.

Força policial foi usada “de modo proporcional”

Segundo o diretor, na noite de sexta-feira 11 polícias retiraram 13 estudantes das instalações e nove saíram livremente. “Três colaram-se ao chão e um ficou com eles. A polícia retirou os três estudantes das instalações e o quarto saiu com este último grupo”, detalha.Miguel Tamen sublinha ainda que, servindo para “proteger a nossa autonomia e a nossa liberdade, no respeito estrito da lei”.A última semana foi marcada por protestos e ocupações de vários estabelecimentos de ensino em Lisboa, com os estudantes a exigirem, entre outras medidas, a demissão do ministro da Economia, António Costa Silva.O governante, estando o encontro marcado para terça-feira às 17h00.Os protestos em Lisboa coincidem com a COP27 - Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que decorre na estância turística de Sharm el-Sheikh, no Egito, até à próxima sexta-feira.