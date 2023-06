FNE aceita recuperação gradual de seis anos, seis meses e seis dias

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

A Federação Nacional da Educação pede ao Ministério que invista mais, mesmo que essas verbas não estejam inscritas no Programa do Governo. Continua a defender que as negociações devem começar pelo descongelamento do tempo de serviço dos professores.