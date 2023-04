FNE pede intervenção de António Costa nas negociações com professores

Foto: Tiago Petinga - Lusa

A Federação Nacional da Educação está indignada com a ausência de valorização da profissão e com a falta respostas do Ministério.

O descontentamento da FNE foi entregue esta manhã na residência oficial do primeiro-ministro, sob a forma de uma bandeira que circulou por escolas de Portugal Continental .



Para este sindicato, sem a intervenção de António Costa, as negociações com o ministro da Educação de nada vão adiantar.