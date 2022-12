FPF nega que Ronaldo tenha ponderado deixar os trabalhos da Seleção no Catar

EPA

O comunicado da Federação surge depois de o jornal Record ter escrito que o jogador pensou em abandonar as quinas.



A Seleção Nacional volta hoje a treinar às duas da tarde.



Fernando Santos só conta com 24 atletas, depois da dispensa de Danilo Pereira e de Nuno Mendes.



Ambos os jogadores vão continuar a recuperação das lesões sofridas no Mundial junto do Departamento Médico do Paris Saint-Germain.