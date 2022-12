Federação diz ser falso ameaça de Ronaldo para deixar Seleção

No comunicado presente na página oficial da Federação Portuguesa de Futebol pode ler-se que: "Uma notícia divulgada esta quinta-feira dá conta que Cristiano Ronaldo ameaçou deixar a Seleção durante uma conversa com Fernando Santos, selecionador nacional.A FPF esclarece que em momento algum o capitão da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo, ameaçou deixar a equipa nacional durante o estágio no Catar.Cristiano Ronaldo constrói a cada dia um historial ímpar ao serviço da equipa nacional e do País que tem de ser respeitado e que atesta o inquestionável grau de compromisso com a Seleção.Aliás, o grau de entrega do jogador mais vezes internacional por Portugal ficou novamente demonstrado - se necessário fosse - na vitória frente à Suíça, nos oitavos de final do Mundial 2022.

A Seleção Nacional - jogadores, treinadores e estrutura FPF - encontra-se, como desde o primeiro dia, totalmente empenhada e entusiasmada na construção daquela que o País deseja que seja a melhor participação de sempre de Portugal num Campeonato do Mundo", conclui o comunicado da FPF.





Cristiano Ronaldo foi titular nos três jogos da fase de grupos, tendo marcado um golo, de grande penalidade, na estreia diante do Gana (3-2), o capitão apenas foi suplente frente aos suíços, entrando no decorrer do segundo tempo.



Nos 81 jogos em que foi utilizado desde que Fernando Santos é selecionador (desde outubro de 2014), esta foi apenas a quarta vez em que Ronaldo foi suplente.