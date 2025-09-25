Furacão Gabrielle. Proteção Civil vai declarar situação de alerta nos Açores
Imagem: Meteored/Tempo.com
Vai ser declarada a situação de alerta no arquipélago dos Açores, devido à aproximação do furacão Gabrielle. O anúncio foi feito pela Proteção Civil.
O responsável pela Proteção Civil açoriana adianta que as previsões da meteorologia apontam agora para um agravamento da situação, relacionada com a passagem desta tempestade. Quanto às medidas preventivas, Alonso Miguel explicou, no ponto de situação, que são várias as restrições que a população deve respeitar. O período de maior intensidade será durante a noite desta quinta-feira e a madrugada de sexta-feira.
A TAP e a SATA também já vieram alertar para constrangimentos nas ligações aéreas no arquipélago dos Açores. As companhias aéreas pedem aos passageiros que verifiquem o estado do voo, antes de se dirigirem para o aeroporto.