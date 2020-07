Governo, DGS e PSP apelam à contenção nos festejos do título

As autoridades equacionam vários planos de segurança, que incluem os dois locais onde são esperadas maiores aglomerações de pessoas: o Estádio do Dragão e a Avenida dos Aliados, no centro da cidade do Porto.



Em todos os cenários, a polícia apela aos adeptos para evitarem ajuntamentos e manterem a distância social.



O mesmo pedido é feito pelo Governo e pela Direção-Geral da Saúde.