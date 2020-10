Graça Freitas garante vacinas para a 2.ª fase da vacinação da gripe

"A campanha de vacinação da gripe deste ano visa uma coisa muito importante, que é evitar ao máximo casos de gripe para não criar confusão com casos de covid e obrigar a que se faça um diagnóstico diferencial entre doenças respiratórias", explicou, sublinhando existirem já 785 mil doses e que na próxima semana será atingido o número de 1,4 milhões de vacinas, sendo que o total de vacinas adquiridas para 2020 ronda os dois milhões de doses.

Em declarações proferidas na conferência de imprensa de atualização da evolução da pandemia, Graça Freitas notou que a "primeira fase ainda está a decorrer e está a correr bem", com o foco a incidir nas "pessoas que estão em instituições - sobretudo as mais idosas, mas também as da rede de cuidados continuados - e os profissionais, quer de saúde, quer os do setor social".

"As tranches têm chegado de acordo com o que estava programado e mesmo antes do que estava programado. Há vacinas suficientes para começarmos a segunda fase e que é muito importante: é organizada pelos nossos centros de saúde e tem grandes grupos a serem vacinados", observou, apontando às pessoas com 65 ou mais anos e doentes crónicos, além das grávidas, que já foram incluídas na primeira fase de vacinação.

Portugal regista hoje 2.608 novos casos de infeção com o novo coronavírus, o valor diário mais elevado desde o início da pandemia de covid-19, e 21 mortos, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

É o terceiro dia consecutivo que Portugal tem mais de dois mil novos casos, após os 2.072 registados na quarta-feira e os 2.101 na quinta.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2.149 mortes e 95.902 casos de infeção, estando ativos 37.697 casos, mais 1.602 do que na quinta-feira.