Greve por distritos. "Os professores não deixam para trás os seus alunos"

As aulas do terceiro período começam esta segunda-feira com mais uma greve de professores. É uma greve por distritos que começa no Porto e termina a 12 de maio em Lisboa. O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, afiança que a luta vai continuar enquanto a tutela não der resposta a todas as reivindicações da classe.