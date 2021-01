"Grito de alerta". Ordem dos Médicos apela a confinamento alargado

Numa nota remetida às redações, a Ordem dos Médicos renova um conjunto de propostas no sentido de responder de forma mais robusta ao acentuar da propagação do SARS-CoV-2.O bastonário Miguel Guimarães e o respetivo gabinete de crise para a Covid-19 começam por apelar a que a comunicação aos portugueses ocorra

“As meias medidas nem servem a saúde nem a economia”, sustenta a Ordem dos Médicos, para acrescentar que “já perdemos demasiado tempo e continuamos a perder” e que “é inaceitável continuar nas meias medidas e meias verdades”.



As propostas da Ordem passam, em seguida, por, com uma situação muito menos severa”.Outra das propostas é o reforço da “capacidade de resposta das equipas de saúde pública, com os meios necessários e profissionais de saúde competentes para desempenhar as tarefas de realizar inquéritos epidemiológicos válidos e em tempo útil, que permitam identificar rapidamente os contactos de alto risco e quebrar cadeias de transmissão da doença Covid-19”.O gabinete de crise da Ordem dos Médicos defende também que se“Utilizar, de forma planeada e organizada, todos os recursos do sistema de saúde, para dar uma resposta integrada e consistente aos cidadãos e doentes Covid-19 e não Covid-19”, surge igualmente em relevo no documento da Ordem.

“Medicina de catástrofe”



A Ordem dos Médicos propõe ao Ministério da Saúde, adiante, queEntre estas “propostas urgentes” está “proteger verdadeiramente as pessoas mais frágeis, nomeadamente os nossos idosos que estão nos lares, contratando equipas específicas com formação adequada, para que possam ter acesso privilegiado a cuidados de saúde em segurança”.

O Governo vai reforçar esta segunda-feira, em Conselho de Ministros extraordinário, as restrições no quadro do combate à pandemia. A reunião tem início previsto para as 13h00.

E “rever com urgência os protocolos e funcionamento da linha SNS 24, para garantir informação consistente, adequada e eficaz aos cidadãos”.O gabinete de Miguel Guimarães propõe, por último, que se ausculte “de forma regular as instituições legalmente competentes, que conhecem o terreno onde o combate à pandemia acontece”, bem como a

Portugal é agora o país da União Europeia com mais casos por milhão de habitantes. A nível mundial, é o segundo.



“Os profissionais de saúde neste momento têm de. São eles que desesperam perante os limites do sofrimento e da compaixão, mercê da incapacidade de tratar o outro, e assim são vítimas dee sofrimento ético. São eles que, além dos doentes, sofrem no terreno, e que aguentam a pressão brutal sobre o SNS”, remata-se no documento.