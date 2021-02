Grupo de especialistas pede reabertura de creches e pré-escolar em carta aberta

O Governo quer dar tempo ao tempo, antes de partir para o desconfinamento gradual do país. Mas um grupo de especialistas considera que já está na hora de preparar a reabertura das creches e do pré-escolar. Através de uma carta aberta, este conjunto de epidemiologistas e virologistas apontam o início de Março como a altura indicada para esse regresso à atividade e também sugerem várias medidas para que os alunos possam voltar à escola, de forma segura.