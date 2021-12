Grupo etário com maior incidência de covid-19 é aquele que ainda não está vacinado

Na última semana, foram diagnosticados 5.700 novos casos de covid-19 em crianças e jovens até aos 19 anos. São mais 1.500 do que no mesmo período do ano passado. O grupo etário com maior incidência é aquele que ainda não está vacinado, entre os 5 e os 11 anos.