Há cada vez mais pais interessados em retirar alunos do ensino tradicional

Esta associação regista, no último mês, um aumento de seis vezes mais pedidos de informação do que em igual período do ano passado.



No "ensino doméstico", os estudantes passam a ter aulas em casa, lecionadas pelos próprios encarregados de educação, se tiverem o grau de licenciatura ou por professores contratados para o efeito, que se deslocam ao domicílio.



Um fenómeno que parece estar em crescimento, devido aos riscos do coronavírus.



Jornalista Sandra Henriques.