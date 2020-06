Homenagem a autarca da Figueira da Foz reuniu oitenta pessoas

A iniciativa foi promovida pela Associação Nacional de Surfista, no último dia da etapa inaugural da liga portuguesa de surf.



Familiares e amigos de João Ataíde, incluindo alguns políticos, violaram a proibição de ajuntamentos com mais de vinte pessoas e não cumpriram as regras de distanciamento social.



Além de presidente da autarquia da Figueira da Foz, João Ataíde foi secretário de Estado do Ambiente do governo de António Costa, na anterior legislatura e deputado da Assembleia da República.



O atual presidente da Câmara, Carlos Monteiro, também esteve presente e reconhece que a homenagem deveria ter decorrido com menos pessoas.