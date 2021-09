Homenagem a Jorge Sampaio nos Jerónimos antecede funeral

O funeral do antigo Presidente da República Jorge Sampaio acontece este domingo. Nos Jerónimos decorre uma homenagem, que contará com altas individualidades. Acompanhamos aqui os principais momentos.

11h15 – Primeiro-ministro começa a sua intervenção. “Prestamos tributo à memória de um cidadão exemplar”





11h02 - Intervenção de Vera e André Sampaio



Os filhos de Jorge Sampaio fazem uma homenagem ao pai, destacando a autenticidade, o amor à liberdade, verdade, responsabilidade e exemplo.



Vera Sampaio disse que o pai partilhava lágrimas como quem partilha um abraço.





10h56 – Recordam-se momentos da vida política de Jorge Sampaio





Ouve-se um excerto do Discurso da Tomada de Posse como Presidente da República, na Assembleia da República, em 9 de março de 1996, a intervenção na CNN sobre Timor-Leste, em 10 de dezembro de 1996, considerada essencial para a independência e uma mensagem de Timor-Leste.









10h54 - Hino nacional abre cerimónia de homenagem no interior dos Jerónimos





10h48 - Urna de Jorge Sampaio entra nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos





10h30 - Cortejo chega ao Mosteiro dos Jerónimos





À chegada, a urna, coberta pela Bandeira Nacional, é retirada por Cadetes das Forças Armadas e recebe honras de Estado pelo Batalhão com banda e fanfarra da Guarda Nacional Republicana, sendo tocada a marcha fúnebre.





As três insígnias são transportadas por Oficiais Superiores das Forças Armadas.



Início do cortejo, com sentinelas honoríficas da GNR ao longo do percurso e um “rufar” ao longo do percurso nos claustros.

10h25 – Hino Nacional ouve-se nos Jerónimos









10h16 - Aplausos no Palácio de Belém





O cortejo parou frente ao Palácio de Belém, onde recebeu aplausos durante longos minutos. Jorge Sampaio foi Presidente da República entre 1996 e 2006.









10h13 – Inicia-se o cortejo



Cortejo fúnebre em hipomóvel, escoltado pela Guarda de Honra da Guarda Nacional Republicana a cavalo (em formato reduzido atendendo à limitação do percurso).



O cortejo para brevemente junto à entrada do Palácio de Belém, dirigindo-se depois ao Mosteiro dos Jerónimos, seguindo pela faixa com a linha do elétrico até junto da entrada do Museu de Marinha, onde inverte a marcha passando para a via mais próxima do Mosteiro.





10h00 – Inicio da Trasladação do corpo para o Mosteiro dos Jerónimos





A urna é levada para o exterior do antigo Museu dos Coches por Cadetes das Forças Armadas e colocada no hipomóvel.







Homenagem antecede funeral



O funeral do antigo Presidente da República Jorge Sampaio realiza-se este domingo em Lisboa, antecedido de uma sessão evocativa nos Jerónimos, com cerca de 300 pessoas. A cerimónia poderá ser acompanhada no exterior através de um écrã gigante.

Quem estará na homenagem?

O programa da cerimónia

A saída do carro funerário transportando o corpo do antigo Presidente da República para o Mosteiro dos Jerónimos está prevista para as 10h00, com o cortejo fúnebre a parar brevemente em frente ao Palácio de Belém, residência oficial dos chefes de Estado, cargo que Sampaio ocupou entre 1996 e 2006.A cerimónia nos Jerónimos começará às 11h00.As mais altas figuras do Estado, família, amigos próximos, deputados e delegações estrangeiras, bem como o Coro do Teatro Nacional de São Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa ocuparão os lugares disponíveis nos Jerónimos.Além dos discursos das três primeiras figuras do Estado, Presidente da República, presidente da Assembleia da República e primeiro-ministro, estão previstas breves intervenções dos dois filhos do ex-chefe de Estado, Vera e André Sampaio, e a atriz Maria do Céu Guerra lerá um poema de Jorge de Sena - "Uma pequenina luz".Entre as personalidades que marcam presença na última homenagem a Jorge Sampaio, que terminará pelas 13h00, encontram-se o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o rei de Espanha, Filipe VI, que será acompanhado por um membro do Governo espanhol, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, o presidente do parlamento de Timor-Leste, Aniceto Guterres Lopes, e representantes de todos os Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).A cerimónia começa com o Hino Nacional, seguindo-se a passagem de um excerto do discurso da tomada de posse de Jorge Sampaio como Presidente da República, no parlamento, em 9 de março de 1996, e da intervenção do ex-Presidente na CNN sobre Timor-Leste, em 10 de dezembro de 1996, que foi um marco importante no processo de auto-determimação daquele país.A sessão prossegue com mensagens do ex-primeiro-ministro de Timor-Leste Mari Alkatiri e do ex-Presidente da República José Ramos Horta, seguindo-se um momento musical gravado sábado em Timor pelo coro da escola portuguesa de Díli, interpretando "Ai Timor", dos Trovante.No final, o cortejo fúnebre seguirá para o Cemitério do Alto de São João com escolta de honra pela Avenida da Índia, Avenida 24 de Julho, Avenida da Ribeira das Naus, Praça do Comércio - momento em que cinco caças F-16 sobrevoam o local - Avenida Infante D. Henrique, Avenida Mouzinho de Albuquerque, Praça Paiva Couceiro e Rua Morais Soares.A chegada do cortejo fúnebre ao Cemitério do Alto de São João está prevista para as 13h30 e aí a população poderá prestar um último tributo a Jorge Sampaio.No cemitério, uma homenagem prestada por militares dos três ramos das Forças Armadas marcará o final das honras fúnebres oficiais, seguindo-se uma cerimónia reservada à família do antigo Presidente.