Hospital de Campanha de Portimão. A importância das visitas virtuais

Para atenuar os sintomas de abandono que muitas vezes tomam conta dos doentes covid, no Hospital de Campanha de Portimão funciona um sistema de visitas virtuais. Às restrições impostas pela doença, junta-se o facto de a maioria dos internados ser de outras zonas do país. Os médicos dizem que o reencontro é, às vezes, mais eficaz do que o medicamento.