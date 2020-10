Hospital Padre Américo suspende cirurgias não urgentes para dar resposta à Covid-19

Foto: SNS/DR

O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa revelou, em declarações no programa da Antena 1 Antena Aberta, que o hospital de Penafiel mandou suspender as cirurgias não urgentes para dar resposta aos doentes com Covid-19.