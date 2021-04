"Houve alunos com computadores desligados por negligência dos pais"

Reuters

Em causa, situações de alunos que deixavam estar presentes nas aulas online ou que não tinham uma divisão ou até uma mesa para estudar em casa.



Para o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas este problema é um verdadeiro desafio e refere mesmo que os alunos “independentemente de terem ou não computador para trabalhar” os alunos não compareciam, “muito por culpa de pais negligentes, que não dão valor à entidade escola”, e dai a convocação destes alunos.



Filinto Lima assegura, no entanto, que as instituições de ensino têm feito um esforço para não perder o rasto dos alunos em situação vulnerável.



Do primeiro para o segundo confinamento, o número de alunos que as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens fizeram seguir pata escolas de acolhimento passou de 194 para 1250. Ou seja, aumentou seis vezes.