Imunidade de grupo "é uma miragem", alerta infecciologista Fernando Maltez

RTP

O diretor do Serviço de Doenças Infeciosas do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, avisa que só quando todas as pessoas estiverem vacinadas e o vírus SARS-CoV-2 deixar de se replicar é que vamos passar à fase de endemia. Mas ainda é cedo para falar disso, diz o especialista.