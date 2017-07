Incêndio em Alijó está por dominar

RTP 18 Jul, 2017, 11:52 / atualizado em 18 Jul, 2017, 12:08 | País

"É um trabalho difícil, porque queremos ancorar o incêndio, isto é, terminar o incêndio numa zona onde não haja combustível. Isso está a ser feito à custa de utilização de máquinas e ferramentas manuais e iremos promover ações com meios aéreos para arrefecimento de pontos quentes", explicou Álvaro Ribeiro, comandante operacional distrital de Vila Real.



As máquinas de rasto que estão a atuar o terreno são do Exército e outras da Câmara de Alijó.



Álvaro Ribeiro, comandante distrital de Vila Real, esclarece que o plano de combate para esta terça-feira passa por arrefecer as zonas quentes para evitar reacendimentos.



Decretado estado de emergência em Alijó

Incêndio de Mangualde com uma frente ativa

Dois incêndios ativos na Guarda





O incêndio levou ao corte da circulação ferroviária na Linha da Beira Alta, entre a Guarda e Vilar Formoso.



Pelas 12h00, o fogo rural estava a ser combatido por 391 operacionais e 126 viaturas e três meios aéreos, segundo informação disponibilizada na página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil.



No distrito da Guarda regista-se outro incêndio, em Murça, Vila Nova de Foz Côa, que envolve no seu combate 41 operacionais, dez viaturas e três meios aéreos.



O incêndio de Oleiros, em Castelo Branco, foi finalmente dominado durante a noite, mas continua no terreno um forte dispositivo.

A Proteção Civil diz que, para esse trabalho de consolidação, vai ser essencial o trabalho dos meios aéreos.Álvaro Ribeiro especificou que há ainda duas frentes ativas, ambas de pequena dimensão, onde estão a decorrer os trabalhos dos meios no terreno.Carlos Magalhães, presidente da Câmara de Alijó, assegura que as autoridades vão ficar atentas a possíveis reativações do fogo que lavra há mais de dois dias.O autarca esclareceu ainda que o incidente ocorrido na segunda-feira com um carro de bombeiros já foi resolvido. O bombeiro ferido foi assistido e a viatura atingida está novamente operacional.Quanto aos prejuízos, Carlos Magalhães estima que tenham ardido até agora cerca de cinco mil hectares, entre hortas e produções agrícolas.O incêndio em Alijó já dura há mais de dois dias. A câmara decretou o estado de emergência no concelho.As chamas que ainda lavram, depois de dois dias em que foram consumidos cerca de 5.000 hectares de florestas no concelho de Alijó, estão a ser combatidas por mais de 700 efetivos, incluindo cerca de 40 militares, número alcançado com o reforço verificado nas últimas horas, depois de ter sido decretado o estado de emergência municipal.Quatro meios aéreos (dois helicópteros ligeiros e dois aviões anfíbios) estão a operar na zona de Alijó, sobretudo em áreas de difícil acesso e perigosas, apoiados por cerca de 170 viaturas.António Ribeiro, comandante operacional da Proteção Civil em Aveiro, salienta que o arrefecimento noturno e a humidade facilitaram o trabalho das autoridades no terreno.A meio da manhã de terça-feira não havia estradas ou vias com constrangimentos devido à progressão do fogo. Não há casas ou povoações no caminho do fogo.Tal como em Alijó, também em Mangualde foi decretado o estado de emergência. Ainda assim, António Ribeiro esclarece que não foi necessário um reforço de meios durante a noite. Estão no terreno cerca de 500 homens e 150 viaturas.No distrito da Guarda, estão ativos dois incêndios. O mais grave, que começou em Rochoso, estendeu-se aos concelhos de Almeida e Sabugal. Mais de 300 bombeiros combatem as chamas, apoiados por uma centena de viaturas.Um grupo espanhol com 50 homens, oriundo da Galiza, vai reforçar hoje os meios que estão envolvidos no combate ao incêndio na região da Guarda.