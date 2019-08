O incêndio em Tomar, que lavra desde as 16h00, mobiliza mais de 300 bombeiros e uma dezena de meios aéreos. O fogo tem uma frente "muito ativa", com o vento forte a dificultar as operações. Um avião de combate aos incêndios teve de amarar na barragem de Castelo de Bode. Há registo de um bombeiro com ferimentos ligeiros.