Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

Acompanhamos neste artigo, ao minuto, a evolução dos incêndios em Portugal.

9h00 - Circulação de comboios na Linha do Norte reposta



A circulação na Linha do Norte que tinha sido interrompida na sexta-feira devido ao incêndio em Ourém foi reposta durante a madrugada, confirmou à Lusa fonte oficial da CP - Comboios de Portugal.



De acordo com a mesma fonte, a circulação de comboios na Linha do Norte foi normalizada às 1h20 de hoje, depois de ter sido cortada cerca das 18h30 de sexta-feira.



8h29 - Dezenas de pessoas retiradas de casa em Ourém



O incêndio em Ourém continua ativo e a preocupar. Durante a noite houve uma redução da intensidade do vento, mas a escassa humidade no ar não ajudou no trabalho noturno.

As previsões meteorológicas, com o aumento das temperaturas, vão ser desfavoráveis.



O incêndio, que começou sexta-feira à tarde, progrediu seis quilómetros, numa hora.



O fogo obrigou a retirar dezenas de pessoas, em cinco aldeias e atingiu um aviário.





7h52 - Ponto da situação

O incêndio que lavra no concelho de Ourém, distrito de Santarém, mobilizava hoje, pelas 5h:00, 729 operacionais com o apoio de 223 viaturas, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).Na Serra da Estela, depois de vários dias de combate às chamas, mantém-se em vigilância quase 450 bombeiro, apoiados por mais de 180 veículos.A Linha do Norte, que esteve cortada entre as estações de Caxarias e Pombal durante várias horas devido ao incêndio em Ourém, já foi reaberta.O autarca e os bombeiros de Ourém falam em terrorismo. Deixam críticas à forma como está a ser feita a gestão nacional de combate aos incêndios rurais. E apelam ao reforço urgente de meios para não haver uma tragédia maior no concelho.O Presidente da República considera que os meios disponibilizados até agora são os possíveis e adequados.Marcelo Rebelo de Sousa garante que está a acompanhar permanentemente o incêndio em Ourém.Já o presidente do PSD defende que se avance de uma vez por todas para uma reforma da floresta.Luís Montenegro insiste que os incêndios florestais dos últimos dias são o resultado de anos sem medidas de prevenção.Praticamente todo o território nacional está este sábado em alerta devido ao calor extremo e risco de incêndios.Em alerta máximo estão sobretudo os concelhos do norte e centro do país e o Algarve. O resto do país está em alerta devido às altas temperaturas.