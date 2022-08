Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

Acompanhamos neste artigo, ao minuto, a evolução dos incêndios em Portugal.

Mais atualizações

7h57 - Incêndios em Vila Real. Autarca apela à colaboração da população



Ao início da manhã desta segunda-feira, havia dois fogos ativos no distrito de Vila Real: um em Samardã e outro em Rojão do Meio. Samardã concentrava mais meios.



Estão no terreno cerca de 450 operacionais, apoiados por 130 viaturas. Várias povoações estiveram em perigo, mas a situação alterou-se durante a madrugada.

Há dois incêndios ativos no distrito de Vila Real - um em Samardã e outro em Rojão do Meio. O fogo de Samardã deflagrou na manhã de domingo e é aquele que mobiliza mais meios. Estão no terreno cerca de 450 operacionais apoiados por 130 viaturas. Várias povoações estiveram em perigo, mas situação alterou-se durante a madrugada.



O presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, apelou às pessoas para que permaneçam em casa.



A circulação na Linha do Norte, entre Caxarias e Albergaria dos Doze, em Pombal, já foi restabelecida. A linha esteve cortada no domingo por causa do incêndio de Ourém. O fogo, que teve uma forte reativação, aproximou-se de casas e da zona industrial de Caxarias.



O incêndio de Alenquer estava, ao início da manhã, em fase de resolução. O fogo esteve muito perto de algumas casas, mas os bombeiros conseguiram evitar que ardessem. Estão agora atentos a eventuais reativações.



Ao amanhecer desta segunda-feira, havia cinco incêndios em curso, todos no norte do país. Distribuíam-se pelos distritos de Vila Real, Viana do Castelo, Porto e Aveiro. Entre os incêndios ativos e em fase de resolução eram quase dois mil os operacionais no terreno.



O Governo reúne-se esta segunda-feira com os autarcas da Serra da Estrela para avaliar os prejuízos provocados pelos incêndios. A reunião decorre durante a manhã em Manteigas. Vão estar presentes os presidentes das câmaras da Covilhã, Guarda, Manteigas, Celorico da Beira e Gouveia. O Executivo faz-se representar por diversos ministros: da Presidência, Administração Interna, Trabalho, Ambiente, Coesão Territorial e Agricultura.



Os apoios que estão a ser equacionados serão para famílias e empresas das zonas florestais mais afetadas pelo incêndio no Parque natural da Serra da Estrela.



Os guardas florestais estiveram no domingo em greve. Estes profissionais, cerca de 400, reclamam a constituição de um Corpo Nacional de Guardas Florestais e aguardam pela negociação da tabela salarial com o Ministério da Administração Interna. A Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais diz que a adesão foi de 95 por cento.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, pede a colaboração das pessoas. Rui Santos diz que é fundamental que permaneçam em casa e em segurança.As chamas levaram ao corte da A24 e da Estrada Nacional 2, entre Vila Real e Vila Pouca de Aguiar. O fogo deflagrou na manhã de domingo, na freguesia de Samardã, e a meio da tarde ficou descontrolado.Este incêndio avançava, ao fim da tarde de domingo, em três frentes: uma delas dirigia-se mesmo para o centro de Vila Real.Mais de uma centena de concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro encontram-se esta segunda-feira sob perigo máximo de incêndio.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural.De acordo com o IPMA, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até sexta-feira.Para esta segunda-feira, prevê-se, no continente, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado no litoral oeste até ao meio da manhã, e possibilidade de ocorrência de chuvisco no litoral Norte e Centro até ao meio da manhã. A previsão aponta também para vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas e pequena subida da temperatura máxima no Norte e Centro, em especial no litoral.As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus Celsius (em Viana do Castelo, Braga e Porto) e os 22º (em Portalegre) e as máximas entre os 26º (em Aveiro) e os 39º (em Évora).Recorde-se que o Governo determinou a declaração da situação de alerta no continente, a vigorar até às 23h59 de terça-feira. A situação será esta segunda-feira reavaliada.A secretária de Estado da Proteção Civil frisou, entrevistada noda RTP3, que "estamos num ano muito atípico", propício aos incêndios, acrescentando que o país tinha "condições para a área ardida ser ainda pior". Patrícia Gaspar rejeita que haja falhas no combate aos fogos.“Obviamente que 93 mil hectares não deixa ninguém satisfeito”, mas “não podemos deixar de valorizar o trabalho enorme que tem sido feito por estes 13 mil operacionais que integram o dispositivo especial de combate a incêndios”, declarou a responsável, acrescentando que é “o mais robustecido dos últimos anos”.Questionada sobre se há algo a falhar no combate aos incêndios, a secretária de Estado respondeu que existem condições graves, muito severas no terreno e que isso dificulta o trabalho dos operacionais.“Eu não diria que há aqui falhas, há um ano muito difícil e muito atípico”, defendeu.Patrícia Gaspar explicou que há hoje mais profissionalização e mais bombeiros e considerou que “o trabalho na prevenção é muito importante”.“Fiscalizámos todas as freguesias prioritárias”, assegurou a secretária de Estado, deixando claro que o foco sempre foi “garantir a máxima proteção da população”.A responsável avançou ainda que os aviões pesados anfíbios (Canadair) gregos avançam para o terreno já esta segunda-feira.