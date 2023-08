Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

. No terreno estão cerca de 400 operacionais.

Odemira



. Este incêndio, que teve início no passado sábado, chegou a ter várias frentes ativas - tem agora duas. As chamas terão atingido algumas habitações nas localidades de Peral e Perdigão.

O fogo cruzou entretanto a linha entre as regiões do Alentejo e do Algarve. Na tarde de segunda-feira, as chamas chegaram a Aljezur e Monchique. Foi necessário evacuar povoações.

O incêndio em Odemira obrigou também ao corte de diferentes vias: a Estrada Nacional 120 mantém-se cortada em ambos os sentidos: o mesmo acontece com a Estrada Municipal que liga São Miguel a Vale de Alhos e com a estrada liga São Teotónio e Relva Grande.O presidente da Câmara Municipal de Odemira, Hélder Guerreiro, explicava, nas últimas horas, que o periodo da noite seria crucial para o combate às chamas.

Leiria

A circulação rodoviária na Estrada Nacional 113 foi restabelecida pouco depois das 4h00. Esteve cortada cortada nos dois sentidos por causa do fogo que começou ao início da tarde de segunda-feira em Arrabal.O vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Leiria, Luís Lopes, dava ontem conta, em declarações à Antena 1, dos dois incêndios que afetaram a região.

Sever do Vouga

O fogo em Talhadas, que começou pouco depois da meia-noite, não ameaça habitações. Os 102 operacionais estão a ser apoiados por 30 viaturas.

Três distritos sob aviso vermelho



Esta terça-feira são três os distritos de Portugal continental sob aviso vermelho por causa do calor: Castelo Branco, Guarda e Bragança.A laranja estão os distritos de Vila Real, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre e Évora. E só distrito de Faro não tem qualquer aviso.O aviso vermelho vai estar ativo até às 23h00 em Castelo Branco e na Guarda, ao passo que em Bragança perdurará até ao final do dia de quarta-feira.Em Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Lisboa e Setúbal está ativo até final desta terça-feira o aviso amarelo. Em Beja, este aviso prolonga-se até às 23h00 de quarta-feira.

Meteorologia

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta terça-feira a continuação do tempo quente, com uma pequena subida de temperatura no nordeste transmontano e uma descida da temperatura máxima no litoral, que será acentuada em alguns locais do litoral Centro.As temperaturas mínimas vão variar entre os 17º Celsius (Bragança) e os 24ºC (Beja) e as máximas entre os 28ºC (Sagres) e os 41ºC (Castelo Branco).

c/ Lusa