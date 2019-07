20h03 - Proteção Civil adiantou que 4 bombeiros ficaram feridos devido aos incêndios. Três feridos leves e um em situação mais grave.





Não há a indicação de casas em risco neste momento. Algumas pessoas foram retiradas das habitações mas por precaução.







20h00 - António Nunes Farias, jornalista da RTP que está no concelho da Sertã, diz em direto no Telejornal que a situação está complicada.







As pessoas estão preocupadas com a aproximação das chamas à casas.







Dois incêndios que atingem desde as 15:00 de hoje os concelhos de Vila de Rei e da Sertã continuam a evoluir com "muita violência", disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco. O combate aos dois incêndios está a ser reforçado com meios de todo o país.

Olhando para a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil às 19h54, estes dois fogos estão a mobilizar 13 meios aéreos.As chamas no local estão ainda a ser combatidas por 539 operacionais e 157 meios terrestres.