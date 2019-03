Incêndios. Governo declara situação de alerta até domingo

RTP26 Mar, 2019, 19:54 / atualizado em 26 Mar, 2019, 21:17 | País

Nos próximos dias serão implementadas várias medidas de carácter excecional, tendo em conta a declaração de situação de alerta, entre quarta-feira e domingo.







O despacho que determina a declaração da situação de alerta foi assinado pelos ministros da Administração Interna e da Agricultura, Florestas e Desenvolvivmento Rural.







O Governo acrescenta que esta medida se justifica "face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio florestal no território do Continente".





O Executivo teve também em consideração a decisão da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que determinou a passagem do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais ao Estado de Alerta Especial Amarelo em todos os distritos.

Vários incêndios preocupantes



As medidas de carácter excecional, previstas na Lei de Bases da Proteção Civil, relacionam-se, nomeadamente, com a proibição da realização de queimadas, de queimas de sobrantes de explorações agrícolas e florestais e de ações de gestão de combustível com recurso à utilização de fogo.



Haverá ainda a dispensa dos trabalhadores dos setores público e privado que desempenhem cumulativamente as funções de bombeiro voluntário e a elevação do "grau de prontidão e resposta operacional por parte da GNR e PSP", com reforço de meios para operações de vigilância e fiscalização.





"A Situação de Alerta abrange todos os distritos do Continente entre as 00h00 do dia 27 de março e as 23h59 do dia 31 de março", refere o documento.





O Governo garante que está a acompanhar "em permanência o evoluir da situação operacional" e apela aos cidadãos para que "adequem os seus comportamentos ao quadro meteorológico que tem sido amplamente divulgado".











Esta terça-feira registaram-se dois grandes incêndios em território nacional, que levaram à mobilização de centenas de meios e obrigaram mesmo ao corte de uma autoestrada e evacuação de escolas.







O fogo em Oliveira de Azeméis, em Aveiro, deflagrou durante a madrugada, por volta das 3h00, e agravou-se hoje ao final da tarde devido à existência de ventos fortes.





O incêndio, que contava ao final da tarde com quatro frentes ativas, vai implicar cuidados especiais com a população durante a noite.







De acordo com a repórter da RTP, Joana França Martins, 80 por cento deste incêndio já tinha sido dominado pelos bombeiros pouco depois das 20h00.











O outro incêndio a levantar preocupação ocorreu em Esposende, Braga, tendo mesmo obrigado ao corte da A28 nos dois sentidos. Foi dado como dominado cerca das 17h45 de terça-feira.

Também em Serzedo, Vila Nova de Gaia, um incêndio que começou às 16h00 chegou a ameaçar várias habitações, mas já foi dominado.