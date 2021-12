INEM faz testes à chegada de novos voos de repatriamento de Moçambique

Passageiros do primeiro voo de repatriamento relataram à RTP que, mesmo vacinados, foram confrontados com a exigência de um teste PCR antes do embarque, tendo sido cobrados valores entre os 80 e os 135 euros. Ao chegarem a Lisboa foi-lhes exigido um segundo teste.Lamentando o tempo de espera,

Entrevista da secretária de Estado das Comunidades no Bom Dia Portugal

Preocupação com a variante Ómicron

O facto de terem sido detetados pelo menos dois casos no voo de sábado, acentuou a governante, ”mostra a importância de fazermos esta testagem por causa da incerteza da variante Ómicron e da necessidade de sinalizarmos e sequenciarmos a existência dessa variante nas pessoas que derem positivo”.

Os próximos voos de Moçambique para Lisboa estão previstos esta segunda-feira e para os dias 9 e 11.

Quanto aos diferentes valores que os passageiros tiveram de pagar, Berta Nunes admitiu que “será preciso clarificar”: “O despacho diz claramente que as pessoas, ao chegarem a Lisboa, no aeroporto, serão encaminhados para fazer o teste. Poderá ser o teste PCR ou o teste rápido antígeno. O teste rápido antígeno custa 25 euros, o teste PCR custa 85 euros e estes são os valores. Se há outros valores a serem pedidos teremos que verificar o que se passa”.