Infarmed. António Costa aponta para nova reunião quando estudos sobre imunidade estiverem concluídos

O Primeiro-Ministro diz que não há nenhum drama com as reuniões no Infarmed e garante que os partidos e os portugueses vão continuar a receber informação sobre a pandemia. António Costa adianta também que, no fim do mês, poderá realizar-se uma nova reunião, para discutir os resultados dos estudos sobre imunidade e cadeias de transmissão.