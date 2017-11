Infarmed no Porto, "uma situação normal" que "todos nós vivemos"

RTP23 Nov, 2017, 11:55 / atualizado em 23 Nov, 2017, 11:57 | País

O presidente da Câmara do Porto dá o exemplo de trabalhadores de outras profissões que têm de mudar de local de trabalho. “Relembro que esta é uma situação normal. Situação que todos nós vivemos. Vivem os professores, muitas vezes colocados longíssimo da família, vivem os médicos”.



Em entrevista à edição da última noite do Jornal 2, na RTP2, o autarca acrescentou mesmo que a câmara do Porto não tem quaisquer obrigações perante os trabalhadores.



"A única coisa que o Governo perguntou à Câmara Municipal do Porto é se, da mesma maneira que a Câmara Municipal do Porto tinha trabalhado com uma comissão nacional no sentido de garantir todas as condições de instalação para a EMA, estaria disponível também para auxiliar a transferência dos serviços, de tal forma que já em janeiro de 2019 uma parte significativa dos serviços dessa agência possam funcionar no Porto".Espera-se, no seio da autarquia, que a chegada do Infarmed tenha um impacto positivo na cidade do Porto. Rui Moreira diz até que faz mais sentido a mudança para norte, já que há uma grande concentração da indústria e da investigação farmacêutica na região.O autarca defendeu ainda que a maior parcela da indústria farmacêutica está sediada no norte do país.Questionado sobre quem pagará a fatura, o presidente da Câmara do Porto diz que não se pode “ter esta lógica em que quando as coisas são transferidas para a capital quase por uma imposição crónica tudo parece razoável e tudo se justifica, a nível de externalidades. Sempre que acontece um movimento contrário, que é raro, começamos a olhar à pequena conta de somar e à conta de sumir”.Rui Moreira não avança se em cima da mesa está ou não a possibilidade de mais instituições públicas fazerem as malas em direção ao Porto, mas diz que é um sinal de descentralização.“Claro que uma andorinha não faz a primavera, mas devemos acautelar que essa andorinha tenha condições para viver e não comecem a dar-lhe tiros de caçadeira”.Os trabalhadores do Infarmed não podem ser transferidos para a cidade do Porto, a menos que estejam de acordo com a mudança. É essa a interpretação da lei feita pelo advogado Garcia Pereira, especialista em Direito do Trabalho, em entrevista à Antena 1.Garcia Pereira detalha os artigos da lei que não permitem uma transferência para uma distância superior a 60 quilómetros. O advogado sublinha que, do ponto de vista legal, não há resolução para este caso.O Governo afirmou que a decisão de transferir o Infamed para o Porto foi ponderada e refletida. Mas a comissão de trabalhadores realçou que, "ao contrário do que foi publicamente referido sobre a maturidade desta intenção política, o plano estratégico do Infarmed para 2017-2019, homologado em 29 de setembro de 2017 pelo ministro da Saúde, não prevê qualquer transferência".Os trabalhadores da Autoridade Nacional do Medicamento estiveram reunidos durante todo o dia de quarta-feira em plenário. Noventa e sete por cento dos 321 profissionais que estiveram na reunião disseram que não estão disponíveis para esta mudança.A Comissão de Trabalhadores revelou ainda que vai pedir uma audiência ao Presidente da República e ao primeiro-ministro.Em conferência de imprensa, os representantes dos trabalhadores alertaram ainda que, se a transferência se concretizar, haverá funcionários que vão sair da empresa.Os trabalhadores do Infarmed estão contra a transferência da sede da instituição para o Porto e ao início da noite apontaram a existência de cinco riscos que esta acarreta, desde a perda de quadros técnicos especializados à perda de competitividade e impacto financeiro.Rui Spínola, da Comissão de Trabalhadores, denunciou aquilo que diz ser uma "situação inesperada para a qual não foi apresentada qualquer fundamentação técnica".O Infarmed - Agência Nacional do Medicamento tem 350 trabalhadores, mais cerca de 100 colaboradores externos que incluem especialistas.De acordo com uma "sondagem" realizada durante o plenário e num total de 321 respostas, 312 colaboradores (97 por cento) responderam que não concordam com a decisão de mudança do Infarmed e 291 (92 por cento) responderam que não estão disponíveis para integrar esta transferência."Encontramo-nos num momento crítico a nível europeu, resultante do Brexit", lembraram os trabalhadores do Infarmed, acrescentando que é "determinante não colocar em risco a estabilidade e capacidade especializada das equipas experientes", capazes de acompanhar "a situação, que exige no imediato o aumento da participação na atividade da Agência Europeia do Medicamento".E sublinharam: "O Estado português assumiu compromissos junto das entidades europeias que importa honrar".Os trabalhadores acreditam que a deslocalização irá criar "reais constrangimentos à exportação de medicamentos e a consequente perda do reconhecimento internacional que assenta no atual modelo de gestão e organização funcional do Infarmed".Os representantes dos trabalhadores esperam agora que a tutela tire as necessárias consequências.