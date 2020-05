Infarmed vai suspender Hidroxicloroquina nos doentes Covid

Nas próximas horas, o Infarmed vai publicar uma recomendação no sentido de que os hospitais deixem de administrar hidroxicloroquina em doentes com Covid 19.





Portugal é o quarto país da Europa abandonar esta terapêutica, após a OMS ter pedido a suspensão de todos os testes e tratamentos com o medicamento usado para tratar a Malária.



O uso da Hidroxicloroquina continua a fazer parte dos protocolos, para tratar doentes com coronavirus, mas segundo Antena 1 apurou junto de fontes hospitalares, alguns infeciologistas deixaram de administrar o medicamento, ainda antes da revista The Lancet ter publicado um estudo que, revela que as taxas de mortalidade são elevadas em doentes com diabetes e doenças coronárias infectados com coronavirus, e sujeitos à terapêutica de hidroxicloroquina.





Reportagem de Isabel Cunha.