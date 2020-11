Iniciativa Liberal: "Governo tomou decisões que vão destruir um setor com base em coisa nenhuma"

O deputado do Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, começou por frisar no debate parlamentar que, quando há 15 dias votou contra a declaração do estado de emergência, o seu partido afirmou "com clareza" que não passa "cheques em branco a este Governo".