"Inquietante". Daniel Sampaio defende suspensão de padres suspeitos de abusos

O psiquiatra reafirma total disponibilidade para ceder mais dados à Igreja e não aceita as justificações dos bispos de Lisboa e do Porto, que optaram por não afastar os padres suspeitos que ainda estão no ativo.





"Como psiquiatra e como professor de psiquiatria entendo que a suspensão é importantíssima porque me coloco do lado das vítimas. O que sentirão as vítimas ao saber que padres que foram acusados de pedofília continuam a exercer as suas funções, em contacto com crianças e jovens? Para mim é muito inquietante do ponto de vista clínico porque este comportamento tende a ser repetido", argumenta.







Em entrevista à jornalista da Antena 1, Camila Vidal, o médico aponta o dedo à Igreja por se tentar proteger das polémicas, e insiste que a suspensão dos padres é necessária.







"A Igreja coloca-se na perspetiva da defesa da sua instituição. Tem sido assim desde o princípio", aponta Daniel Sampaio.