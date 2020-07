Inquilinos lisbonenses não compreendem chumbo do TC no direto de preferência de compra das casas alugadas

Foto: Nuno Patrício - RTP

Uma decisão que a Associação dos Inquilinos Lisbonenses diz não entender e pede que partidos apresentem novos projetos lei para protegerem as famílias e contornar o veto do Tribunal Constitucional.



Romão Lavadinho da Associação dos Inquilinos Lisbonenses refere que este chumbo aconteceu mas não houve unanimidade por parte dos juízes do TC nesta questão.



Com este chumbo foi declarada inconstitucional a lei que garante o exercício do direito de preferência pelos arrendatários na transmissão das habitações.



A lei entrou em vigor há 2 anos, numa altura de especulação imobiliária e dava aos inquilinos a possibilidade de comprar um apartamento, mesmo que o prédio estivesse a ser vendido em bloco.