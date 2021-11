INSPIRO2 promove a recuperação respiratória dos doentes com sequelas pós-Covid-19

O projeto conta neste momento com 40 doentes, mas tem capacidade para muitos mais, garante o médico Miguel Toscano Rico, especialista em medicina interna e fundador da Inspiro, assim haja mais encaminhamento e informação.





O projeto, assegura o médico, tem vantagens para os doentes e para os próprios alunos. Por um lado, permite chegar a mais gente e a gente até mais isolada. Por outro, faz com que os alunos tenham a possibilidade de estudar novas técnicas e métodos ainda para mais numa doença ainda pouco conhecida.







É uma forma inovadora de trabalhar, diz Miguel Toscano Rico, que poderá depois até ser adaptada para outras doenças.







Nesta altura, 11 das 19 escolas de fisioterapia do país estão envolvidas neste projecto. A repórter Marta Pacheco assistiu uma sessão na escola superior de tecnologia da saúde de Lisboa onde 3 alunas do 4º ano do curso de licenciatura em fisioterapia estiveram, à distância, a ajudar o senhor João, que teve Covid19 em Outubro do ano passado.







Este programa de fisioterapia cardiorrespiratória, online e gratuito, destina-se a pessoas que estiveram infectadas e que continuam com sequelas da doença. Por ser à distância, este modelo não dará para os doentes que apresentam quadros mais complicados, mas poderá ajudar ainda assim muita gente.