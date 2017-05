Instituições de Coimbra desenvolvem projeto para ecografias à distância

Lusa 24 Mai, 2017, 18:56 | País

"Uma solução desta natureza permitirá realizar exames ecográficos à distância, economizando deslocações de doentes não urgentes e permitirá acesso a este tipo de diagnóstico em zonas remotas onde não é possível ter um radiologista em permanência" refere um comunicado do consórcio formado pelas quatro entidades enviado à agência Lusa.

O projeto, liderado pela Sensing Future Technologies e que inclui a Imacentro - Clínica de Imagiologia Médica, a Universidade de Coimbra e o Instituto Pedro Nunes, apresenta ainda, entre outros benefícios, o aumento da capacidade dos serviços, maior segurança de dados, menores custos de operação e maior rapidez do serviço.

Segundo o consórcio, o projeto arrancou em janeiro e tem como principal objetivo desenvolver um sistema (denominado ROSE) para o mercado da telemedicina, "com base em avanços recentes na tele-ecografia assistida por tecnologias robóticas".

"Um novo paradigma de diagnóstico por tele-ecografia será estabelecido com o sistema ROSE, mediante o qual médicos e pacientes podem interagir sem necessidade de proximidade física", refere o comunicado.

Cada sistema ROSE inclui duas estações ergonómicas robotizadas (uma do lado médico e outra do lado do paciente), um conjunto de sondas ecográficas dotadas das funcionalidades usuais, um sistema de base de dados de pacientes e estruturas de comunicação seguras pela Internet.

"Combinando estes elementos, o ROSE permitirá a interação entre múltiplos médicos e pacientes, mitiga inconvenientes de viagens do lado do paciente e do médico, e cria novos serviços, como a supervisão técnica à distância e colaboração internacional", sublinha o comunicado.

O consórcio prevê instalar o primeiro sistema no Hospital Idealmed, em Coimbra, durante o próximo ano e meio.

O projeto, financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Centro 2020, apresenta um investimento elegível global superior a 1,045 milhões de euros, dos quais 746.979 euros são provenientes do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.