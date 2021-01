Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa aguardam regulamentação da profissão

É uma profissão que ganhou visibilidade com a pandemia. Os intérpretes de Língua Gestual Portuguesa têm feito a diferença, no esclarecimento da comunidade surda. No entanto, há muito tempo que cerca de 200 intérpretes aguardam pela regulamentação desta profissão no país.