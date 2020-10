Investigador considera que estado de emergência permite restrições localizadas de acordo com mapas de risco

O Conselho Nacional de Saúde Pública volta a reunir-se amanhã, para avaliar medidas mais duras de combate à Covid-19. No dia seguinte, sábado, há encontro extraordinário do Conselho de Ministros, no qual o Governo deverá aprovar novas formas de tentar conter esta ameaça à saúde pública.