IPO Lisboa perde 50 técnicos de saúde em pouco mais de um mês

O IPO já pediu autorização ao Governo para contratar mais 20 enfermeiros, dos 139 que precisa, mas ainda não teve luz verde.À rádio TSF, o IPO de Lisboa admite que é a falta de enfermeiros que está a travar a entrada em funcionamento das novas salas do bloco operatório. “A resposta do IPO, neste momento e de imediato, não está comprometida”, diz João Oliveira., afirma.

“Eu não tenho dúvida que o Ministério da Saúde está firmemente empenhado, a par dos hospitais e centros de saúde (…) mas existe esta obsessão do défice que faz com que o Ministério das Finanças restrinja as autorizações com alguma desconfiança em relação ao sistema de saúde, que podia ser mais eficaz se tivesse mais agilidade na contratação”, acrescenta João Oliveira.