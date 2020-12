João Leão sai em defesa de Orçamento de que "Portugal precisa"

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, garante que o Orçamento do Estado para 2021, já promulgado por Marcelo Rebelo de Sousa, foi preparado para ajudar o país a fazer face aos efeitos da pandemia da Covid-19, deixando uma mensagem de confiança com a perspetiva de uma "forte recuperação" no próximo ano.Embora o contexto atual ainda seja de grande exigência devido à segunda vaga da pandemia, começou por dizer João Leão, a, sublinhou João Leão numa mensagem em vídeo.

O OE2021 pretende, portanto, ajudar o país a fazer face aos efeitos da Covid-19, com vista a três principais prioridades: combater a pandemia, proteger o rendimento dos portugueses e proteger o emprego e recuperar a economia.







O ministro revela que o OE2021 inclui medidas que "vão dar um contributo fundamental para uma forte recuperação da economia" e que "dessa forma também para a redução do défice e da dívida pública".



"Este é o bom Orçamento"



A primeira prioridade do Orçamento do Estado para 2021 é combater a pandemia da Covid-19, por isso, João Leão garante que os apoios ao Serviço Nacional de Saúde vão ser reforçados.







"Reforçámos o Serviço Nacional de Saúde com mais de 1000 milhões de euros para contratar mais de 4500 profissionais de saúde, comprar vacinas, equipamentos de proteção individual, e abertura de novas camas, investimento nos centros de saúde e na aquisição de equipamentos hospitalares", assegurou João Leão.





A segunda grande prioridade deste orçamento, apresentada pelo ministro da Finanças, "é a proteção e melhoria dos rendimentos dos portugueses".



Nesse sentido, uma das medidas já a partir do próximo mês de janeiro, é o aumento de 30 euros do Salário Mínimo Nacional vai aumentar 30 euros - fixando-se nos 665 euros - e o aumento extraordinário de dez euros a cerca de dois milhões de pensionistas.



O Orçamento prevê ainda, prosseguiu, a redução das taxas de retenções na fonte de IRS, "aumentando o rendimento disponível dos portugueses no valor de 200 milhões de euros em 2021", e a redução do IVA da eletricidade, que permitirá "uma poupança anual de 150 milhões de euros".





Segundo o ministro das Finanças, este Orçamento tem também como "preocupação central não deixar ninguém para trás", por isso foi reforçada a proteção social, com uma nova prestação social, "de caracter extraordinário, para os trabalhadores que perderam os seus rendimentos em consequência da pandemia".



Será ainda prolongado por mais seis meses o subsídio de desemprego para quem perca o acesso a este durante o ano de 2021, sendo ainda "o seu limite mínimo aumentado de 438 euros para 504 euros".





A terceira grande prioridade do OE2021 é a proteção do emprego e a recuperação da economia. Por isso, o orçamento prevê "um conjunto de medidas muito ambiciosas de dinamização da atividade económica", de apoio ao emprego e manutenção da capacidade produtiva das empresas.





Uma dessas medidas é o alargamento do programa de layoff de apoio à manutenção do emprego até ao final do primeiro semestre, ajudando as empresas a suportar parte dos salários, enquanto os trabalhadores passarão a receber 100 por cento do seu salário. Além disso, vai entrar em execução o programa de recuperação europeu.





Para João Leão, "esta evolução da economia e das finanças públicas contribuirá para dar confiança aos portugueses, demonstrando que o país está no bom caminho, e que segue uma trajetória segura e sustentável".



"Este é o bom Orçamento. O Orçamento de que Portugal precisa para conseguir superar esta crise", concluiu o ministro de Estado e das Finanças.



Esta mensagem surge horas depois de o documento ter sido promulgado pelo Presidente da República e das palavras de Marcelo Rebelo de Sousa que, na noite de terça-feira, disse à RTP que a sua condição de candidato não o permite dizer tudo o que pensa deste orçamento, deixando algumas criticas implícitas.





O Presidente da República promulgou o OE para 2021 considerando as "complexas condições" da sua elaboração e urgência de entrada em vigor, mas apontou-lhe "limitações a maior ênfase social" ou "não acolhimento" de pretensões empresariais.





Numa nota divulgada na página da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa salientou a "óbvia importância" de o país ter um Orçamento a 1 de janeiro do próximo ano, "atendendo à urgência do combate à pandemia e seus efeitos comunitários, bem como à adequada receção das ajudas europeias, designadamente, do Plano de Recuperação e Resiliência".