João Loureiro confirma que viajou no avião que transportava droga

João Loureiro confirma que viajou no avião que transportava 578 quilos de droga no Brasil. Em declarações à RTP, o empresário explicou que, quando disse que não embarcou no voo da droga, estava a referir-se ao voo que iria sair para Lisboa, mas que nunca se realizou.