Será a a partir das 17h45 que o sumo pontífice da Igreja Católica vai estar no Parque Eduardo VII - esta semana nomeado Colina do Encontro - para a cerimónia de acolhimento.

Antena 1

São esperados milhares de peregrinos neste espaço do centro de Lisboa, onde na terça-feira cerca de 200 mil pessoasl assistiram à missa inaugural da Jornada Mundial da Juventude presidida pelo cardeal patriarca Manuel Clemente.

Ao segundo dia da visita a Portugal, Francisco começa por avistar-se, esta manhã, com jovens estudantes na Universidade Católica. Daí segue para Cascais, onde tem encontro marcado com jovens do Scholas Occurentes, programa educacional que criou enquanto arcebispo de Buenos Aires.

A cerimónia desta quinta-feira no Parque Eduardo VII vai, uma vez mais, restringir a circulação rodoviária. Recorde-se que estão delimitadas três zonas: vermelha, com restrição absoluta à circulação rodoviária; amarela, com restrição fortemente condicionada; verde, com restrição condicionada.