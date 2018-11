Juízes reunidos em assembleia geral que pode ditar greve

Foto: Chip East - Reuters

Sexta-feira, na véspera desta assembleia geral, o Ministério da Justiça decidiu apresentar uma nova proposta que modifica o estatuto remuneratório, eliminando o teto salarial e incluindo o subsídio de compensação na renumeração, estabelecendo também um regime transitório para assegurar a neutralidade fiscal.



Na manhã deste sábado, a caminho de Coimbra, o presidente da Associação Sindical dos Juízes, Manuel Ramos Soares, confessou à Antena1 que acredita que, com esta proposta do Governo, os juízes ainda vão perder mais dinheiro e que todas as formas de protesto continuam em cima da mesa, incluindo a greve.





Manuel Ramos Soares lamentou também que, ao longo de um ano, o Governo nunca tenha dialogado com a associação sobre a proposta que os juízes fizeram ao Executivo.